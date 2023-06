Filmploeg Netflix aangevallen door haaien: ’Het was net iets uit Jaws’

De ploeg was van plan om tijgerhaaien te filmen in het ondiepe water bij Laysan, maar enkele van de dieren vielen de opblaasbare bootjes van de ploeg daarbij direct aan, vertelt de producer. De dieren deden dat terwijl ze „op de boot sprongen en enorme gaten beten.” Het ging om twee haaien. „Het was net iets uit Jaws”, aldus Cordey.

In een interview met Radio Times vertelde ook regisseur Toby Nowlan over het incident. „Ze hadden ongelooflijke honger, dus er was misschien niet genoeg natuurlijk voedsel in de buurt. Ze probeerden gewoon alles te eten wat ze in het water tegenkwamen.”

In een reactie hebben de autoriteiten van Hawaii laten weten dat „de kans om door een haai gebeten te worden minder dan één op een miljoen is” in de staat. De zegsman stelt dat er geen enkel aspect is van het gedrag van haaien dat meer aandacht krijgt dan „de zeer zeldzaam gevallen waarin ze mensen aanvallen.” Hij noemt het „belangrijk om deze incidenten in het juiste perspectief te zien.”

Our Planet II, de vierdelige natuurreeks ingesproken door David Attenborough, is nu te zien op Netflix.