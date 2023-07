Elton John stopt na halve eeuw: ’jullie waren fantastisch’

Elton John nam even na 20.00 uur plaats achter zijn piano. Hij begon de voorstelling met een van zijn populairste nummers: Bennie and the Jets. De Britse zanger nam tijdens het urenlange optreden ook de tijd om fans en bandleden te bedanken. Die werken in sommige gevallen al tientallen jaren met hem samen.

Met het optreden in Stockholm komt een eind aan de afscheidstour van de artiest. De tour had als titel Farewell Yellow Brick Road en bestond uit honderden concerten over de hele wereld. Meer dan 6 miljoen fans konden de legendarische zanger zo nog een keer live zien optreden. De tour begon vijf jaar geleden al, maar liep vertraging op door de coronapandemie en een heupoperatie.