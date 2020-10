Baas Tropenmuseum: ’Erkennen dat er onrecht heeft plaatsgevonden’

Stijn Schoonderwoerd Ⓒ Hielco Kuipers

Amsterdam - Een van de meest gestelde vragen die museumdirecteur Stijn Schoonderwoerd de laatste tijd krijgt is: ’Hebben we straks een leegstaand Tropenmuseum’? „Het antwoord is nee”, glimlacht de baas van dit Amsterdamse museum, dat samen met het Afrika Museum in Berg en Dal en Museum Volkenkunde in Leiden sinds 2014 het ’Nationaal Museum van Wereldculturen’ vormt. „Ik verwacht niet ineens honderden claims uit het buitenland over ooit geroofde kunst. Maar het is wel goed dat dit rapport er is. Al zullen er ongetwijfeld, in deze tijden van polarisatie, mensen zijn die daar anders over denken.”