Hulk Hogan klaagt website aan na schandaal

Heather Dietrick, directeur van Gawker, ontkent de aantijgingen die de voormalige worstelaar doet. "Hulk Hogan kan maar één persoon beschuldigen voor de uitspraken die hij heeft gedaan en niemand van Gawker heeft een rol gespeeld in het lekken van die informatie", luidt de verklaring.

De worstelaar heeft een claim ingediend van maar liefst 100 miljoen dollar tegen de blog. Hij eist bovendien een gevangenisstraf voor Nick Denton, die hij verantwoordelijk houdt voor het lekken van de informatie. In de papieren die hij indiende bij rechtbank is volgens TMZ te lezen, dat hij vraagt om een onderzoek naar Denton en leidinggevende A.J. Daulerio om te het lek te bewijzen.

De gelekte beelden bevatten onder andere een sekstape van de Hulk, die al eerder uitlekte, en een video waarop te horen is dat hij in een racistische tirade uitbarst. De racistische uitspraken zouden volgens Hogan eerder al vertrouwelijk zijn bevonden door een rechter in Florida en daardoor beschermd zijn tegen publicatie.

Volgens Hogan zou Gawker deze beelden hebben doorgespeeld aan andere media met de bedoeling zijn imago te beschadigen. Deze onthullende tirade zorgde ervoor dat hij vrijdag zijn baan bij WWE verloor en werd verwijderd van de online 'Hall of fame' van de worstelorganisatie. De Hulk strijdt ervoor elke betrokkene achter tralies te krijgen en tevens 100 miljoen dollar op te strijken.

Hogan liet weten diep teleurgesteld te zijn in zichzelf door deze uitspraken uit het verleden en heeft zijn excuses aangeboden. "Dit is niet wie ik ben. Ik geloof heel sterk dat elke persoon op de wereld belangrijk is en niet anders moet worden behandeld op basis van ras, geslacht, geaardheid, religieuze overtuiging of anderszins", aldus Hogan.