Albert Verlinde heeft spijt van sensatieberichten Connie Witteman

Albert Verlinde vindt met terugwerkende kracht dat hij de familieruzie tussen Connie Witteman en haar (adoptie)kinderen jaren geleden anders naar buiten had moeten brengen in RTL Boulevard. Het is een van de weinige items waar hij spijt van heeft, zegt de theatermaker en voormalig presentator van het showbizzprogramma in het EO-programma De Laatste 24 uur.