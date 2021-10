William en Catherine geschokt door moord op Britse politicus

„We zijn in shock en verdrietig door de moord op David Amess”, schrijft het paar. „Hij heeft 40 jaar van zijn leven gewijd aan zijn gemeenschap. Onze gedachten en gebeden zijn met zijn familie, vrienden en collega’s.”

Amess werd neergestoken in een kerk in zijn kiesdistrict in Leigh-on-Sea. Het parlementslid van de Conservatieve Partij ging daar in gesprek met mensen uit het district. Een 25-jarige verdachte is opgepakt op verdenking van moord, meldt de politie van Essex. De politie zoekt geen andere verdachten.

De man liep de kerk binnen en stak Amess meerdere keren. Behandeling ter plekke en de komst van een traumahelikopter mochten niet baten. Het motief van de dader is onduidelijk. Het onderzoek wordt geleid door de politieafdeling die zich met terrorisme bezighoudt. Het is aan de onderzoekers om te bepalen of het hier al dan niet om een terroristisch incident gaat, zei het hoofd van de politie in Essex.