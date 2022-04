Depp versus Heard: ’Hij dreigde haar te vermoorden tijdens een driedaagse gijzeling’

Binnenland

Metroduwer Rotterdam hoort twee jaar cel eisen

Tegen de man die in oktober zijn ex-vrouw voor een naderende metro in Rotterdam gooide, is donderdag door het Openbaar Ministerie twee jaar celstraf geëist. Het slachtoffer werd onder de ogen van haar krijsende 3-jarige kind van het spoor getild door enkele omstanders. De metrobestuurder kon net op ...