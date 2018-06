Speelpaleisje George en Charlotte: 28.000 euro

De 66-jarige Britse troonopvolger heeft in zijn tuin bij Highgrove House een woonwagentje en boomhut voor zijn kleinkinderen staan, schrijft de Daily Mail.

De woonwagen was een cadeautje voor de eerste verjaardag van George. Het onderkomen, dat 20.000 pond (ruim 28.000 euro) kostte, is voorzien van een houtkacheltje, klein bed en houten vloer.

Als George, die vorige week zijn tweede verjaardag vierde, genoeg heeft van de woonwagen kan hij in een boomhut spelen. Charles liet de hut in 1989 bouwen ter gelegenheid van de zevende verjaardag van William, Georges vader. Nu hij opa is heeft Charles de hut op laten knappen.

Charles houdt van tuinieren en brengt die passie over op zijn kleinzoon, die al groene vingers heeft. De twee plantten een populier in Charles' achtertuin in Tetbury, Gloucestershire die hen moet herinneren aan hun tijd samen.

Volgens ingewijden genieten Charles en George ook geregeld van een picknick in de tuinen en kreeg het kleine prinsje van zijn opa een theeservies om mee te spelen.