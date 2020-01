ZIEN: Simon Cowell in één jaar tijd veel afgevallen

Simon is in een jaar tijd bijna tien kilo afgevallen. Dat is volgens hem te danken aan een gezondere levensstijl. De 60-jarige eet geen rood vlees meer, drinkt glutenvrij bier én heeft suikers uit zijn dieet geschrapt.

Een jaar geleden werd Simon ook gefotografeerd tijdens zijn trip naar Barbados. Toen was hij een aanzienlijk aantal kilo’s zwaarder dan nu. Oordeel zelf.

Simon nu:

Simon een jaar geleden:

