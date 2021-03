Ex-vrouw Hugh Hefner (34): ’Ik was én ben geen GOLDDIGGER!’

,,Ik werd weggezet als een dom blondje met grote borsten, die uiteindelijk alleen maar uit zou zijn op zijn geld”, aldus Crystal Harris. Ⓒ Getty Images

Dat er vaak met argusogen naar CRYSTAL HARRIS werd gekeken toen ze op 26-jarige leeftijd trouwde met Playboy-baas HUGH HEFNER, hij was destijds 86, is vanwege het leeftijdsverschil en zijn vermogen misschien wel te begrijpen. Nu, ruim drie jaar na zijn dood, zit het haar echter nog steeds dwars. ,,Want echt, ik was én ben geen golddigger. Ik mis Hugh nog iedere dag...’’