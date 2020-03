Beau van Erven Dorens vanaf 4 mei terug met talkshow

RTL houdt vast aan de uitzendtijden die nu voor Jinek gelden. Dat betekent dat BEAU van maandag tot en met donderdag om 21.30 uur en op vrijdag om 22.00 uur te zien is. Het programma wordt niet meer geproduceerd door Blue Circle, maar door PilotStudio.

In de dagelijkse talkshow neemt Beau de dag door met kijkers en actuele gasten. Live vanuit de Artis Studio in Amsterdam bespreekt hij het laatste nieuws en duikt in onderwerpen die hem zelf opvallen, persoonlijk raken of dichtbij hem liggen.