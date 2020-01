Ⓒ Foto Annemieke van der Togt

„Je hoeft niet per se iemand te verliezen om het gevoel van rouw te kennen”, denkt actrice Saskia Temmink (51). Binnenkort staat ze in het theater met de tragikomische monoloog Doet sneeuw pijn. „Verdriet is universeel, net als de drift om te leven. Juist de weg omhoog staat centraal in dit stuk.”