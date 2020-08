De zomer van... Jan Versteegh

We mogen in Nederland dan puffen onder tropische temperaturen, op Mallorca geniet Jan Versteegh ervan, samen met zijn vrouw Dieuwertje en dochtertjes Lulu en Bella.

Wat doen ze daar zoal? Verkoeling moet ook daar gezocht worden, dus een plons in het zwembad hoort erbij. Of het strand wordt opgezocht, waar de tv-presentator nu als familieman zijn sixpack lekker bruin laat bakken. En nonchalant geposeerd wordt er ook tijdens een boottripje... met shirt aan!

Bijkomen? Tsja, het was wel een klap voor Jan Versteegh, toen hij zijn net opgezette oppasbedrijf alweer moest stoppen door corona in april dit jaar. Een ’harde maar realistische beslissing’ noemde hij het; hij zag de omzet van Lulu’s Nanny Network immers in één klap naar nul gaan. Gelukkig was hij er niet financieel afhankelijk van, maar pijn deed het hem wel. Nu van zijn ooit zo veelbelovende tv-carrière de glans ook wat vervaagt, is Jan wel toe aan wat tijd zonder de nodige hoofdbrekens.