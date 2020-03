Krijgt Duncan Ziggo Dome-show niet uitverkocht?

Waarom er voor is gekozen om iedereen te laten zitten, is niet duidelijk. Mogelijk is er een verband met feit dat de show van de Eurovisiesongfestivalwinnaar van vorig jaar vooralsnog niet uitverkocht is. Ziggo Dome heeft 17.000 plaatsen op de tribune en 3600 staanplaatsen op het veld. Concertorganisator Friendly Fire wil niet reageren.

Duncan maakte donderdag bekend dat hij het concert dat hij op 26 maart in de Ziggo Dome zou geven heeft verplaatst naar 17 november. Hij wil in de tussentijd nieuwe nummers maken. „Ik hoop dat jullie begrijpen dat ik iets meer tijd nodig heb om een show te kunnen geven die jullie verdienen”, zo liet Duncan weten. ”Music first is altijd mijn motto geweest, dat is waar ik nu mee bezig ben. Muziek op nummer één zetten.”

De show in Amsterdam werd nog geen week na Duncans overwinning in Tel Aviv aangekondigd omdat de tickets voor zijn elf clubshows in Nederland binnen mum van tijd weg waren. De songfestivalwinnaar zou de eerste artiest in Nederland ooit zijn die zo’n grote zaal als de Ziggo Dome vol zou krijgen met slechts twee uitgebrachte singles. Een album lijkt ondertussen nog ver weg.