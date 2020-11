Uitspraak in rechtszaak Bassie en Adriaan op 25 november

Paul van Gorcum, de Baron in het kinderprogramma, en een aantal andere acteurs stapten in 2007 naar de rechter, omdat ze meer geld voor de films en serie eisen. Zij claimen nog duizenden euro’s tegoed te hebben, maar volgens de broers Van Toor is dit niet het geval.

In 2014 werden de acteurs in het gelijk gesteld. Bassie en Adriaan hebben echter nooit betaald, dus de acteurs stapten nogmaals naar de rechter. Eigenlijk zou de uitspraak al op 7 oktober plaatsvinden, maar die werd uitgesteld.