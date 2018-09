Zimra Geurts showt gewichtsverlies

"Nog even één laatste foto in dat pakkie dan maar! Haha want.... Ik heb mijn doel bereikt!!" schrijft ze op Instagram bij een collage van drie foto's van zichzelf.

Zimra laat weten maar liefst twaalf kilo te zijn afgevallen. "I'm BACK on track! Haha #proud #weightloss #thehealthyway#goodbyeeatingdisorders #happy"

Het 24-jarige model wordt overladen met complimentjes. Begin juni liet ze weten het sporten weer te hebben opgepakt, mét resultaat.