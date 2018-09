'Scheiding kan Kate Moss miljoenen kosten'

Kate en haar echtgenoot Jamie beloofden elkaar in 2011 eeuwige trouw, en lieten volgens Britse media de huwelijkse voorwaarden achterwege. Dat kan het model duur komen te staan.

Zij heeft een geschat vermogen van ruim 63 miljoen euro. Kate is advies aan het inwinnen welke gevolgen een scheiding heeft voor haar bankrekening. Of ze zich daar echt al druk over hoeft te maken, is de vraag.

Jamie, de voorman van de band The Kills, zou volgens vrienden geen cent van Kate willen. "Hij wil een snelle en pijnlijke scheiding."

Jamie heeft naar verluidt zijn spullen uit de echtelijke woning gehaald, terwijl Kate in Canada vakantie aan het vieren is met de vader van haar dochter. "Hij is haar steun en toeverlaat."