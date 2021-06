Monica Geuze: ’Mega down en veel stress in mijn hoofd’

Zo vraagt iemand hoe het ’nu écht’ met haar gaat. Eerlijk antwoordt Monica dat het ’even helemaal k*t’ gaat. „Gister bijvoorbeeld echt een superfijne dag gehad met alleen maar positiviteit, motivatie en dankbaarheid. En vandaag dus een mega down dag waarop ik veel stress ervaar in mijn hoofd, me moeilijk kan concentreren en het me totaal niet lukt om te ontspannen.” De vlogster meent dat het normaal is om ’je af en toe zo te voelen’ en trekt zich op aan mensen uit haar omgeving. „Maar soms lukt het gewoon even niet.”

Ook de vraag of ze last heeft van het verwijderen van haar spiraaltje, beantwoordt ze openhartig. Ze geeft aan dat ze de vraag niet over de grens vindt, waar de vragensteller nog even bang voor was. „Ik vind het belangrijk hierover te praten, andere meningen en ervaringen hierover te horen en vraag me af waarom er zo’n taboe op rust.” Tegelijk legt ze verband met de vorige vraag. „Tegelijk heb ik dus een mega down dag sinds de middag en vraag me af of het daarmee te maken zou kunnen hebben.”

Blijkbaar kreeg Monica veel positieve reacties op haar openheid, want even later bedankt ze haar fans voor hun steun en waardering. „Merk dat veel vriendinnen worstelen met hormonen/ anticonceptie, dus we staan hier niet alleen voor.”