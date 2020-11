Hoofdrol Matthijs van Nieuwkerk in Sinterklaasjournaal

Heeft Sinterklaas naast een mantel, mijter en een staf in deze tijden van de coronapandemie ook een mondkapje nodig? Moet hij eenmaal aangekomen niet eerst in quarantaine voordat de cadeautjes kunnen worden uitgedeeld? En hoe kunnen zijn Pieten een anderhalvemetersamenleving vormen aan boord? Nu het NTR-programma sinds vorig jaar alleen roetveegpieten laat zien, was vooral onder volwassen kijkers de vraag hoe het tv-instituut om zou gaan met Covid-19.

Geen grote intocht

Het C-woord is niet gevallen, dat hebben de makers die arme kijkbuiskinderen niet aan willen doen. Maar omdat een grootscheepse intocht met het oog op besmettingsgevaar niet mogelijk is, wordt de running gag deze reeks waarschijnlijk dat de plaats van aankomst, het pittoreske Zwalk (waarin Elburg wordt herkend), op geen enkele kaart te vinden is.

De burgervader, Van Nieuwkerk die zich sinds kort opa mag noemen, pochte in de eerste aflevering dat alleen de haven van zijn Zwalk de Goedheiligman met open armen kan ontvangen. Een klein probleempje is nog wel dat Piet de Smeerpoets vier zakken kolen nodig heeft om Nederland te bereiken en er opeens nog maar drie stuks in het vooronder staan.

Jubileum Dieuwertje Blok

De bemanning die, oh arme ouders, onder meer trek-eens-aan-mijn-vingergrappen maakt, heeft nog wel even tijd om hier een oplossing voor te vinden. Komende zaterdag moet de boot aankomen. Het Sinterklaasjournaal is tot en met 5 december iedere avond te zien op NPO 3. Dieuwertje Blok, die vanwege het jubileum in de bloemetjes werd gezet tijdens de uitzending, liet afgelopen weekend weten dat ze vermoedt dat de rol van het Sinterklaasjournaal dit jaar groter zal zijn dan normaal omdat de meeste evenementen rondom de Goedheiligman zijn afgelast.