Harde politiek, softe funk op postuum Prince-album

De macht van bedrijven als Apple en Google, het almaar groeiende gat tussen arm en superrijk, de stortvloed aan informatie afkomstig van de massamedia, hoe beroemd worden het hoogste haalbare is geworden: de spiegel die Amerika voorgehouden krijgt toont geen vrolijk beeld. Des te opvallender is het dat de plaat voor het merendeel uit stukken softere funk bestaat. Bij een titel als Born 2 die denk je immers niet meteen aan soulvolle strijkertjes en de titel Running game (son of a slave master) klinkt veel meer beladen dan het lied zelf. Bij het positivopopperige Stand up and b strong begrijp je het: onder al Prince’s zorgen zit hoop. Al wat stuk is, kan gemaakt worden, betoogt de in 2016 op 57-jarige leeftijd overleden meester hier postuum. In muzikaal opzicht heeft hij heus betere albums gemaakt, maar inhoudelijk past Welcome 2 America akelig goed bij 2021.

✭✭✭✭