Moeder Angus Cloud weerspreekt geruchten zelfmoord

„Vrienden, ik wil dat jullie allemaal weten dat ik jullie liefde voor mijn familie in deze moeilijke tijd waardeer”, begint Lisa haar bericht. „Ik wil ook dat jullie weten dat hoewel mijn zoon in diepe rouw was over de voortijdige dood van zijn vader, dat zijn laatste dag een vreugdevolle dag was.”

Volgens haar was Angus niet van plan een einde te maken aan zijn leven. „Berichten op sociale media suggereren dat het gaat om een opzettelijke dood. Ik wil dat jullie weten dat dat niet het geval is”, schrijft Lisa onder meer.

Angus Cloud, die het personage Fezco speelde in Euphoria, overleed op 31 juli op 25-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak is nog niet gemeld.

Ter overweging: Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl