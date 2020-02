Man die Thaise koning bekritiseerde, mag niet op borgtocht vrij

De verdachte is aangeklaagd op basis van de zogenoemde Computer Crimes Act. Hij zou onder het pseudoniem ’anoniem’ op sociale media informatie hebben verspreid die de nationale veiligheid in gevaar brengt, aldus de organisatie Thaise advocaten voor mensenrechten.

De afgelopen dagen was er op sociale media een succesvolle inzamelingsactie gehouden om om de borg te kunnen betalen. De hashtag ’bevrijd anoniem’ - in het Thai ’niranam’ - was maandag een van de meest gebruikte in Thailand.

De verdachte is op 19 februari aangehouden, aldus de advocatenorganisatie. Justitie zou tegenwoordig gemakkelijker mensen oppakken op basis van de computerwet dan op de wet die majesteitsschennis verbiedt. De straf voor het verspreiden van ’valse informatie’ is vijf jaar. Op beledigen van het koningshuis of alles wat daar mee te maken heeft, staat vijftien jaar.