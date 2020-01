Loes Luca begint onlineactie voor 100.000 bezoekers

De teller stond vrijdagavond op 94.163 bezoekers; de film draait nog in 24 kleinere zalen. „Onze speelfilm Mi Vida gaat over dromen. Dromen die we af hebben gedaan als ’onhaalbaar’ of ’onrealistisch”, schrijven regisseur Norbert ter Hall, scenarist Roos Schlikker en Loes Luca. „Of die we zijn kwijtgeraakt in de maalstroom van het dagelijkse leven. Ergens tussen de boodschappen, de afwas en de administratie.”

Zij wijzen op de lovende recensies die de film kreeg en het feit dat een Gouden Film, zeker voor een arthouse-titel in Nederland, een grote eer is om te halen. De Gouden Film wordt uitgereikt als een Nederlandse productie meer dan 100.000 bezoekers haalt. Daarom doen zij nu een oproep. „Als je de film nog niet gezien hebt, ga hem dan nu kijken”, vragen de makers. „Als je de film wél gezien hebt, en je vond hem mooi, laat dat dan weten aan je vrienden. Als je een programmeur bent in een filmtheater, maak dan een zaaltje vrij voor onze film en geef onze droom een kans.”

Meer dan komedies

Het succes van Mi Vida kan volgens de makers „aantonen dat er in Nederland ook behoefte is aan films die niet alleen maar willen amuseren, die niet alleen maar jonge mensen in de hoofdrol hebben, en die niet alleen maar romantische komedies zijn.”

Mi Vida vertelt over de 65-jarige kapster Lou die een heimelijke droom koestert: ze zou wel in Spanje willen wonen. Maar ze voelt zich schuldig tegenover haar kinderen en kleinkinderen en besluit genoegen te nemen met een cursus Spaans in Cádiz. In de gastvrije stad aan zee kan ze haar zorgende rol loslaten en over haar toekomst nadenken.