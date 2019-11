Bonnie NUCHTER 70!

Bonnie: ,,Ik voel me 45... of eigenlijk nóg jonger.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte

BONNIE ST. CLAIRE blaast maandag zeventig kaarsjes uit en dat doet ze zonder de vlam alleen maar aan te wakkeren! De hitzangeres, met zekere reputatie, drinkt al VIJFTIEN MAANDEN niet meer – zelfs maandagavond niet, op haar grote verjaardagsfeest met al haar vrienden. ,,Het kwartje is hard gevallen’’, zegt ze, als PRIVÉ op verjaardagsvisite is. ,,Niet meer drinken is het beste besluit wat ik ooit heb genomen…’’