Temptation-Arda heeft relatie met verleidster

In de laatste aflevering van het programma was te zien dat het tussen Arda en Elke, met wie hij deelnam aan de relatietest, niet meer goed is gekomen. Daarentegen is het met zijn nieuwe vlam al behoorlijk serieus: Amber en Arda zien elkaar vaak en hebben toekomstplannen. Arda zegt dat Amber alles heeft wat hij zoekt in een vrouw en denkt zelfs al aan trouwen en kinderen.

Elke lijkt in de aflevering waarbij ze Arda weer ziet geen wrok te koesteren. Ze vraagt zelfs hoe het met Amber gaat. Naar eigen zeggen is zij momenteel niet op zoek naar de liefde, maar werkt ze aan haar zelfvertrouwen.