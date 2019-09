Oude tune Het spijt me komt terug

Presentatrice Caroline Tensen keerde vorige week na twintig jaar terug met de show waarin mensen sorry kunnen zeggen. De zeer geliefde oude titelsong was vervangen door een hedendaagse hiphopversie. Dit kwam RTL vooral op sociale media op veel kritiek te staan.

„We hoorden van alle kanten dat mensen het oude lied toch erg misten”, laat de zender in een verklaring weten. Daarom is ervoor gekozen het oude lied van Anita Meyer toch terug te brengen. Het bekende bloemetje, een van de iconische elementen van de oude versie van Het spijt me, lijkt vooralsnog niet terug te keren.