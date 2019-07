R. Kelly wil ex-vrouw het zwijgen opleggen

Volgens de 52-jarige Kelly schendt de moeder van zijn drie kinderen, met wie hij van 1996 tot en met 2009 getrouwd was, de voorwaarden van hun scheidingsovereenkomst. Andrea heeft de afgelopen periode namelijk meerdere keren gepraat over haar moeilijke huwelijk met de zanger. Daarnaast heeft ze haar mening gedeeld over de beschuldigingen van seksueel misbruik aan Kelly’s adres.

Toen de zanger en Andrea scheidden, zouden ze hebben laten vastleggen dat ze op geen enkele manier mocht praten over hun relatie. „Kelly heeft zich ook nooit negatief uitgelaten over Drea en er is genoeg dat hij kan zeggen”, aldus de advocaat van de zanger.

De oud-geliefden waren eerder dit jaar ook al verwikkeld in een juridische strijd omdat Kelly een alimentatieschuld had. Hoewel hij deze inmiddels heeft afbetaald zijn zijn juridische problemen verre van voorbij. De zanger wordt door vier vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik, drie ervan waren tijdens de vermeende incidenten minderjarig. Kelly blijft zelf bij hoog en laag volhouden onschuldig te zijn. De zanger moet zich volgende maand weer in de rechtbank melden.