Criminal Minds-actrice A.J. Cook bevallen van zoon

Phoenix Sky Anderson is donderdagochtend geboren, een dag na de 37e verjaardag van zijn moeder.

Phoenix is Cooks tweede kindje met echtgenoot Nathan Anderson, met wie ze in 2001 trouwde. Het jongetje weegt ruim 7 pond en is ruim 52 centimeter lang, weet Us Weekly.

De Criminal Minds-actrice en haar man hadden al een zoon, Mekhai Allan, die in september zijn zevende verjaardag viert.