Nicki Minaj gaat met PENSIOEN

„Ik heb besloten met pensioen te gaan en mijn gezin te stichten”, twittert Nicki. „Ik weet dat jullie nu gelukkig zijn.” Wel steekt de rapper haar fans een hart onder de riem. „Blijf me draaien, doe het tot mijn dood. Ik blijf altijd van jullie houden.”

Nicki, die hits scoorde als Starships en Anaconda, bracht in 2010 haar debuutalbum Pink Friday uit. Later verschenen Pink Friday: Roman Reloaded, The Pinkprint en Queen.