Premium Het beste van De Telegraaf

Duurste Videoland-productie tot nu toe Argentijnse ’Máxima’-actrice roemt koningin: ’Haar glimlach brengt licht in elke kamer’

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

De hoofdrolspelers in de Videoland-productie ’Máxima’: Gouden Kalf-winnaar Martijn Lakemeier en Delfina Chaves. Ⓒ Jasper Suyk

Ze werd donderdagochtend aan de pers gepresenteerd in de koninklijke zaal van het Amstel Hotel, dat met een beetje goede wil wel wat weg heeft van de Balzaal van paleis Noordeinde waar Máxima Zorreguieta in 2001 voor het eerst officieel haar gezicht liet zien. De Argentijnse actrice Delfina Chaves (27) gaat onze koningin vertolken in Máxima, de duurste Videoland-productie tot nu toe. Gouden Kalf-winnaar Martijn Lakemeier (29) speelt Willem-Alexander.