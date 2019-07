Belastingdienst legt beslag op hypotheek Afrojack

Volgens de Belastingdienst heeft Afrojack tussen 2012 en 2014 geen inkomstenbelasting betaald. Uitstel van betaling is afgewezen en nu is er dus beslag gelegd op zijn hypotheek. Het gaat om zijn huis in Leersum, dat hij kocht voor iets meer dan twee miljoen euro.

De advocaat van de dj laat aan Shownieuws weten dat hij zijn volledige medewerking zal verlenen aan het onderzoek. „Hij heeft zich de afgelopen jaren volledig toegelegd op zijn internationale muziekcarrière en al zijn juridische en fiscale zaken overgelaten aan deskundige adviseurs in binnen- en buitenland.”

Na het onderzoek zal Afrojack de balans opmaken, zo laat ze verder weten. „Mocht na afloop van de procedure onverhoopt blijken dat over de genoemde jaren onbedoeld te weinig belasting is betaald, dan zal Van de Wall in goed overleg met de Belastingdienst zijn verplichtingen alsnog volledige nakomen.”

Het vermogen van Afrojack wordt op zo’n 22 miljoen euro geschat.