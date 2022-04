Bas Muijs staat anders in het leven na hartaanval: ’Het kan morgen klaar zijn’

Volgens Muijs weet zijn oudste dochter Emma (7) ’heel goed wat er gebeurd is’. „We hebben veel gehuild met elkaar. Ze was heel blij dat ik niet dood ben gegaan. Daan is 4 en Annelie 2, dat is een heel ander verhaal. Die hebben me wel gemist want ik ben een maand niet thuis geweest.”

De hartaanval heeft ervoor gezorgd dat Muijs nu heel anders in het leven staat. Hij gaat er nog meer van genieten. „Dit is later. Tot wanneer moet ik wachten om iets bijzonders te doen? Doe het nu, als het kan. Ik bedoel je hoeft niet al je geld over de balk te smijten, maar stel niet uit. Het kan morgen klaar zijn.”

Muijs maakte woensdag bekend dat hij een hartaanval heeft gehad. Hij onderging daarna een ingrijpende openhartoperatie van zes uur.