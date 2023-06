Premium Het beste van De Telegraaf

Spierbundel zwaait af na derde seizoen van hitserie Zwanenzang voor Henry Cavill als ’The Witcher’

Door Fabian Melchers Kopieer naar clipboard

Spierbundel Henry Cavill gaat zijn laatste seizoen in als ’The Witcher’.

Geniet nog maar even van zijn brede kaaklijn en zachte gegrom, want deze zomer zie je Henry Cavill voor het laatst in The Witcher. De hoofdrolspeler heeft als Geralt nog één seizoen te gaan, daarna gaat de fantasyserie zonder hem verder. De eerste vijf afleveringen staan vanaf vandaag op Netflix. En die trappen meteen lekker bloederig af.