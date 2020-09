Minnares JUAN CARLOS slaat klauwen uit

Corinna Sayn-Wittgenstein, die naar verluidt 65 miljoen euro kreeg van de verbannen oud-koning: „De hele koninklijke familie heeft geprofiteerd van Juan Carlos’ manier van leven.” Ⓒ Getty Images

CORINNA ZU SAYN-WITTGENSTEIN, die jarenlang de minnares was van JUAN CARLOS – die sinds zijn zelfverkozen ballingschap in de Verenigde Arabische Emiraten zit – haalt in een interview keihard uit naar KONINGIN SOPHIA en de voormalige Spaanse premier MARIANO RAJOY. Volgens Corinna hebben zij bewust gewerkt aan een plan om de zo in opspraak geraakte Spaanse ex-koning kapot te maken...