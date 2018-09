Katy Perry mengt zich in ruzie

En Katy laat blijken geen fan van Taylor te zijn. Ze noemt de reactie van de Bad Blood-zangeres 'ironisch'.

"Ik vind het ironisch het argument vrouwen tegen elkaar op te zetten te gebruiken terwijl je zelf ontzettend binnenloopt op het neerhalen van een vrouw...", twitterde Katy woensdagavond.

Taylor kreeg maandagavond het grootste aantal nominaties voor de MTV Video Music Awards. Daarop twitterde Nicki Minaj dat je wordt genomineerd wanneer je in je video vrouwen met slanke lichamen viert. Hoewel de rapper later ontkende dat ze op Taylor doelde, voelde deze zich aangesproken en reageerde: "Het is niets voor jou om vrouwen tegen elkaar op te zetten."

Taylor's hit Bad Blood gaat over een conflict dat ze heeft gehad met een andere vrouw in de entertainmentindustrie. Hoewel ze nooit heeft onthuld over wie ze het precies heeft, gaat het gerucht dat Katy Perry onderwerp van het nummer is.

Ondertussen heeft Whoopi Goldberg juist kritiek geuit op Nicki's argument. "Beyoncé krijgt nominaties en wint vaak. Je kan niet zeggen dat het om magere meiden gaat. Niet dat ik iets tegen Beyoncé heb maar dat is een vrouw met een vol figuur."