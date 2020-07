Muzikanten eisen instemming voor gebruik muziek tijdens campagnes

De artiesten doen hun verzoek in een open brief, in samenwerking met de Artist Rights Alliance, een organisatie die opkomt voor de belangen van artiesten online. In de brief eisen ze dat er „duidelijke regels voor campagnes komen rondom het vragen van toestemming aan artiesten, songwriters en rechthebbenden voordat hun muziek publiekelijk gebruikt wordt in een politieke- of campagnebijeenkomst”.

„Dit is de enige manier waarop kandidaten beschermd kunnen worden tegen juridische risico’s, onnodige publieke controverse en de morele modderpoel die voortkomt uit het onterecht beweren of impliceren dat een artiest steun verleent”, aldus de briefschrijvers. Ze benadrukken dat ze zich richten tot alle politici, ongeacht politieke kleur.

President Donald Trump werd eind juni al aangesproken door The Rolling Stones en eerder die maand door de nabestaanden van Tom Petty voor het zonder toestemming gebruiken van nummers tijdens campagnebijeenkomsten.