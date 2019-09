Barend: ’Als Frits Wester geschrapt is, gaat RTL er te hard mee om’

De hoofdredactie van RTL Nieuws is nog met Wester in gesprek, maar besloot wel dat de journalist de politieke beschouwingen op Prinsjesdag aan zich voorbij moet laten gaan. „Als hij geschrapt is, gaat RTL echt te hard met deze zaak om”, stelde Barend dinsdag op NPO Radio 1. Wester begon halverwege de jaren negentig als politiek verslaggever in de RTL-talkshow van Barend en Van Dorp.

„Frits is een voortreffelijk parlementair journalist”, prees Barend. „Hij is heel goed geïnformeerd en is eigenlijk niet weg te denken in Den Haag.” Toen Wester vaak aan tafel zat bij Barend & Van Dorp keek hij „ook wel eens in het glaasje. Maar hij is nooit achter het stuur gaan zitten, hij heeft nooit iemand doodgereden.”

De presentator trekt de vergelijking met het incident waarbij PEC Zwolle-trainer John Stegeman onlangs betrokken was. Hij veroorzaakte onder invloed van drank een verkeersongeluk, maar de Overijsselse club liet de trainer ondanks zijn misstap niet vallen. „Hij zat zondag weer gewoon op de bank, gesteund door de club. Ik ken de ins en outs van het verhaal van Frits niet. Maar als RTL hem heeft geschrapt, gaan ze er echt te hard mee om.”