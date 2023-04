Premium Het beste van De Telegraaf

Prime stopt naar verluidt 300 miljoen in superspionnenserie Citadel: James Bond met vleugje Jason Bourne

Door Willem Schouten Kopieer naar clipboard

Richard Madden en Priyanka Chopra Jonas in Citadel. Ⓒ Amazon Studios

Amsterdam - Zelfs een serieuze krant als The Independent raakte deze week in de war toen Richard Madden bij de promotie van nieuwe serie Citadel op Instagram met castgenoot Stanley Tucci een Wodka Martini dronk. Dat betekende toch met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de Schotse hunk uit Game of thrones en The bodyguard de nieuwe James Bond zou gaan worden? Of dat werkelijk zo is, moeten we afwachten. Zeker is wel dat Citadel een enerverend testrondje als superspion blijkt.