Iconische Amerikaanse tv-journalist Barbara Walters (93) overleden

Walters kwam in 1976 bij ABC News en werd er de eerste vrouwelijke presentator van een 's avonds op nationale tv uitgezonden nieuwsprogramma. Drie jaar later werd ze co-host van 20/20, een onderzoeksjournalistiek programma dat onder meer nieuwsdocumentaires, reportages en interviews maakt. In 1997 lanceerde ze The View, waarin een vast panel van vrouwen de actualiteit bespreekt.

Ze maakte haar laatste optreden als co-host van The View in 2014, maar bleef uitvoerend producent van het programma en ging door met het maken van interviews en specials voor ABC News. In een carrière die vijf decennia besloeg, won Walters 12 Emmy-awards, waarvan 11 in dienst van ABC News.

Veelomvattende interviews

Haar interviews waren veelomvattend en haar toegang tot publieke figuren werd gedurende haar carrière alleen maar groter. Walters stak de Varkensbaai over met de Cubaanse leider Fidel Castro en hield het eerste gezamenlijke interview met de Egyptische president Sadat en de Israëlische premier Menachem Begin. Ze ontwikkelde ook een reputatie voor het stellen van lastige vragen. Zo vroeg ze de Russische president Vladimir Poetin of hij ooit opdracht had gegeven om iemand te vermoorden (hij ontkende).

In 1999 keken naar schatting 74 miljoen kijkers naar Walters die Monica Lewinsky interviewde over de affaire van de voormalige Witte Huis-stagiair met de toenmalige president Bill Clinton. Tegen het einde van het interview vroeg Walters aan Lewinsky: "Wat ga je je kinderen vertellen als je ze hebt?" Lewinsky antwoordde: "Mama heeft een grote fout gemaakt", waarop Walters zei: "En dat is het understatement van het jaar."

Kritiek

Door de jaren heen hebben door Walters geïnterviewde personen ook kritiek geuit op haar interviewstijl. Zo verklaarde zanger Ricky Martin in 2021 dat hij getraumatiseerd was door het gesprek met Walters waarin zij hem - tien jaar voordat hij publiekelijk uit de kast kwam - dwong iets over zijn seksualiteit te zeggen. Walters bood daarvoor later haar excuses aan. Actrice Brooke Shields noemde vorig jaar haar interview uit 1985 met Walters "geen journalistiek en bijna crimineel". Walters had de toen 15-jarige Shields onder meer gevraagd op te staan om haar lichaam te tonen.

Walters interviewde vanaf de jaren zeventig elke Amerikaanse president en first lady, van de Nixons tot de Obama's. Ze interviewde president Donald Trump en First Lady Melania Trump voordat ze het Witte Huis binnengingen.

Nalatenschap

Een deel van het hoofdkantoor van ABC News in New York werd in mei 2014 omgedoopt tot 'Barbara Walters Building'. Tijdens de ceremoniële naamgeving zei Walters: "Mensen vragen me vaak: wat is je nalatenschap? Dat zijn niet de interviews met staatshoofden of beroemdheden. Als ik een nalatenschap heb (...), dan hoop ik dat ik een kleine rol heb gespeeld bij het effenen van de weg voor vele fantastische vrouwen."