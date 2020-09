Sky Radio tuigt kerstradio nu al op

Sky Christmas, het online kerstradiostation van Sky Radio, start dit jaar eerder dan ooit. Volgens een onderzoek van Talpa Network is hier door de coronacrisis meer behoefte aan. „Een derde van de Nederlanders boven de achttien jaar heeft extra zin in kerst door de coronacrisis en een kwart is zelfs van plan om extra uit te pakken met de feestdagen.”

Sky Christmas is te beluisteren via Nederland.FM, JUKE en de Sky-app.