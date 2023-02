In de herkansing: ’The Rolling Stones - Unzipped’ in Groningen

Unzipped neemt de bezoeker mee door de imposante carrière van The Rolling Stones. De tentoonstelling is een overweldigende ervaring waarbij muziek, kunst, vormgeving, mode, fotografie en film samenkomen. In deze internationale tentoonstelling van en over de rockband krijgt de bezoeker een kijkje achter de schermen, in de vorm van een reis door de geschiedenis en de lange rijke carrière van de band.

Originele objecten uit het persoonlijk archief worden getoond, waaronder instrumenten, stage designs, albumcovers, iconische kostuums, persoonlijke dagboeken, zeldzame audiofragmenten en videomaterialen. Groningen is met deze herkansing de laatste locatie op het vasteland van Europa waar Unzipped naartoe reist, waar het in 2020 de Europese primeur had.

Levensecht

Het meest bijzondere is, zo signaleerden we drie jaar geleden al, het levensecht gereconstrueerde stukje 1962 waar de bezoeker na de entree wordt ingestuurd. Het appartement aan Edith Grove dat Jagger, Richards en wijlen Brian Jones deelden en waar ook Charlie Watts vaak sliep is nagebouwd op basis van bouwplannen en herinneringen aan deze ’zwijnenstal’. Foto’s bestaan er namelijk niet van. We zien een extreem gore keuken vol vuilnis en vieze vaat. De muren van de woon- en slaapkamer zijn al even beschimmeld, terwijl overal lege flessen slingeren en de asbak uitpuilt. Een student zou er zich voor schamen.

Andere hoogtepunten:

Ten eerste het Nederlandse tintje dat is meegegeven aan Unzipped in Groningen: bewegend beeld van het concert en de verwoestende chaos in het Scheveningse Kurhaus in 1964. „Exemplarisch voor hoe het er in die tijd gemiddeld aan toe ging bij optredens”, aldus conservator Ileen Gallagher destijds. Ook niet te missen is de concertbelevenis die bezoekers geboden wordt op de bovenste etage. In een fijn donker zaaltje met zes grote beeldschermen, waan je je omringd door haarscherp geluid op de eerste rij bij een concert dat de band in 2016 gaf op Cuba.

Tickets voor de tentoonstelling zijn vanaf 7 maart 12:00 uur verkrijgbaar via rollingstonesgroningen.