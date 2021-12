Prins Harry moedigt aan ontslag te nemen

Video

‘Amalia en Máxima gaan incognito samen shoppen’

Het is feest in ons koningshuis, want Amalia, de oudste dochter van Willem Alexander en Maxima mag 18 kaarsjes uitblazen. Daarmee is de troon voor de kroonprinses een stap dichterbij en zullen de schijnwerpers nog meer op haar gericht worden. En op haar kleding.