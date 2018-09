Bobby Brown terug aan sterfbed dochter

De zanger is teruggevlogen vanuit Los Angeles naar Atlanta, nadat zijn dochter Bodhi anderhalve week geleden werd geboren. Hij heeft het aanbod van acteur Tyler Perry, om diens privéjet te gebruiken, aangenomen.

Bobbi Kristina werd vier weken geleden overgebracht naar een hospice. Er doken vorige week geruchten op dat zij zou zijn overleden, nadat rouwauto's werden gezien bij de instelling en een tent was opgezet om een en ander 'verborgen' te houden, volgens Amerikaanse media. Vader Bobby was toen nog in L.A.

Tyler, die bevriend was met Bobbi's moeder Whitney Houston, heeft opgeroepen om waardigheid en respect te tonen. In de VS is Bobbi, die in januari bewusteloos in de badkuip van haar huis werd gevonden waarna zij in coma raakte, al bijna doodverklaard.