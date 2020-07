Julianne Moore twijfelt of ze weer lesbisch personage wil vertolken

Hoewel filmcritici lovend waren over The Kids Are Alright en de film werd genomineerd voor vier Oscars, was er ook kritiek op het feit dat er was gekozen voor heteroseksuele actrices. „Ik heb daar veel over nagedacht. Daar zaten we dan, in die film over een queer familie, terwijl alle belangrijke acteurs hetero waren. Ik kijk daarop terug en denk: au, wauw”, vertelt de actrice aan Variety.

Julianne vraagt zich af of er nu ook was gekozen voor twee heteroseksuele actrices. „Ik weet niet of we dat nu ook hadden gedaan. Ik weet niet of we daar nu comfortabel mee waren geweest.”

Lisa Cholodenko, de schrijfster van de film, vindt het een interessante discussie. „Ik neig naar de kant van: het is niet echt. En het is aan de regisseur om te kiezen wie het meest overtuigend is voor de rol.” Volgens haar is Jodie Foster, die op vrouwen valt, destijds ook gevraagd auditie te doen. „Dus er was een lesbisch persoon die niet geïnteresseerd was in het spelen van een lesbisch persoon.”