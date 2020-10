SANDRA BIRSAK: ’Nóóit meer contact met FRANK MASMEIJER’

Tussen Frank en Sandra komt het nooit meer goed. Ⓒ ANP/HH

Voor SANDRA BIRSAK, de ex-vrouw van FRANK MASMEIJER, is de maat vol. Ze heeft besloten dat zij het contact met de voormalig NCRV-quizmaster definitief wil verbreken. „Ik heb geen enkele behoefte meer om hem nog te zien of te spreken”, vertelt ze. „Ik concentreer me op mijn nieuwe liefde.”