Denise maakt zich klaar voor Miss Universe verkiezing: ’Ik heb al gewonnen’

Toch moest ze bij aanvang van de laatste show voor de grote finale ’een paar keer goed in- en uitademen’. „Voordat ik voor de eerste keer opging, waren de kriebels er wel.” Speelman wil vooral genieten in Hollywood, Florida, waar rond 02.00 uur Nederlandse tijd de finaleshow van start gaat. „Ik bereid me voor door gewoon mezelf te zijn, alles te geven en vooral te genieten! Deze week is namelijk zó snel voorbij gegaan dat het al bijna weer tijd is om naar huis te gaan. Daarom ga ik vooral volop genieten van deze laatste show. Het is een heel fijn gevoel dat ik weet dat mijn familie zit te kijken!”

Trots

De blondine vindt het een eer dat ze Nederland op een internationaal podium mag vertegenwoordigen. „In een jaar waarin ook Nederland het zwaar heeft gehad met de Covid-19 pandemie voelt het heel speciaal dat ik hier namens Nederland mag staan, daar ben ik dankbaar voor. Ik ben trots op waar ik vandaan kom!” Dat Speelman trots is op haar afkomst blijkt ook uit haar nationale kostuum, dat ze eerder deze week al showde in de Verenigde Staten. Op de oranje jurk zijn naast grachtenpanden, tulpen, een koe en een molen ook wiet en bier te vinden.

Corona

Vanwege de coronapandemie zijn ook de maatregelen rondom de Miss Universe verkiezing streng. „Onze temperatuur wordt elke dag bijgehouden en we worden een aantal keer getest op Covid-19. We mogen alleen ons mondkapje af doen tijdens het eten of tijdens de show”, legt Speelman uit. Toch zijn er in Florida grote verschillen met Nederland. „Hier is alles wel open. Mensen kunnen in dit hotel naar het casino, bij het zwembad liggen en naar de restaurants. Het voelt dubbel, want doordat ik zag dat hier veel meer mocht, vergat je het soms ook eventjes dat het er was. Ik hoop dat het in Nederland ook steeds beter zal gaan en we hier snel met z’n allen van af zijn.”

Geen concurrentie

Ongeacht waar ze zondagnacht eindigt, heeft Speelman voor zichzelf al gewonnen. „Ik zie niemand als concurrent, dat is heel eerlijk en meen ik oprecht. Ik ben hier niet gekomen om te kijken naar de concurrentie maar vooral om de organisatie te laten kijken naar wie Denise is. Het is een heel sterk jaar, een sterke groep met vrouwen. Hoe deze verkiezing ook af mag lopen, of ik geplaatst word in de top 20 of niet, ik heb al zoveel gewonnen door hier te zijn. Een boost voor mezelf, inspiratie voor nieuwe projecten en vooral veel nieuwe vriendschappen.