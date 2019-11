Einde Penoza is historisch moment voor Monic Hendrickx

Maandagavond verzamelt de cast en crew zich misschien wel voor de laatste keer, als de film feestelijk in première gaat in Tuschinski in Amsterdam. Een verdrietig afscheid is het niet. „Eerder een vrolijk afscheid. We zijn vooral blij dat we het hebben kunnen doen”, zegt Monic voorafgaand aan de eerste vertoning tegen BuzzE. De 52-jarige actrice gaat straks met een goed gevoel op pad. „Ik ben wel relaxed op de een of andere manier. Ik heb nu zoiets van: it is what it is. Het is nu vooral spannend wat de mensen er straks van vinden.”

Met de speelfilm Penoza: The Final Chapter sluit regisseur Diederik van Rooijen het verhaal na vijf succesvolle seizoenen definitief af. Door de jaren heen groeide Carmen uit van moeder tot maffiavrouw. Na de dood van haar man (Thomas Acda) werd ze gedwongen om zijn rol in het netwerk over te nemen. De serie kreeg een trouwe schare fans van meer dan een miljoen kijkers en er volgden diverse remakes in het buitenland.

Onuitputtelijk

De koek is nu echter wel op, merkt Monic. „De rol van Carmen is in zekere zin onuitputtelijk. Met het verhaal van een moeder die de criminaliteit in gaat kan je heel veel. Maar het is wel goed zo. Carmen heeft inmiddels zo vaak ’het komt goed’ gezegd, op een gegeven moment is je geloofwaardigheid weg.”

Tien jaar Penoza heeft Monic in ieder geval wel verder gebracht in haar carrière. „Het heeft mij vooral meer bekendheid gegeven”, denkt de actrice. „En dan vooral in alle lagen van de bevolking. Ik was al wel bekend, maar vooral in het kleiner segment. Tv geeft een grotere bekendheid. Aan de andere kant: je weet ook niet wat je hebt gemist.”

Hoop

De hoeveelheid Penoza-afscheidsfeestjes is inmiddels niet meer op één hand te tellen. „We hebben er al best veel gehad eigenlijk”, lacht Monic. „Dat komt natuurlijk omdat we nooit wisten of er nog wel een seizoen kwam. In Amerika teken je gewoon voor vijf seizoenen. Dat was bij ons niet duidelijk in het begin.”

De populariteit van de serie bleef echter maar groeien en het is nu afwachten of de speelfilm net zo’n succes wordt als de serie. „Je begint toch weel bij nul. Maar ik heb er goede hoop op. We kunnen nu rustig achterover zitten en genieten van wat we hebben gemaakt.”

Penoza: The Final Chapter is vanaf 28 november in de bioscoop te zien.