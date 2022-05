Benedict Cumberbatch grapt over Oscars-klap Will Smith

De Britse acteur is momenteel te zien in de bioscoop in de Marvelfilm Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Volgens Cumberbatch lijkt dat echter het enige te zijn waar mensen hem van kennen en waar ze hem over vragen. Terwijl hij in zo veel meer films te zien was, zoals in de voor een Oscar genomineerde film The Power of the Dog uit 2021. Cumberbatch speelt hierin een rancher die niet blij is met de nieuwe vrouw van zijn broer, met wie hij samen de ranch runt.

„Kom op, ik werd daarvoor genomineerd voor een Oscar”, zei de gastpresenator in zijn SNL-speech. „Ik heb alleen niet gewonnen, ik werd verslagen door Will Smith”, refererend aan diens winst van de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol voor zijn rol als vader van de tenniszussen Serena en Venus Williams in de film King Richard. „Verslagen, niet geslagen”, voegde Cumberbatch daar met een knipoog aan toe.