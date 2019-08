Tiende kleinkind voor Donald Trump

De trotse vader maakt het nieuws zelf bekend op Instagram. „Lara en ik zijn dolblij dat we Carolina Dorothy Trump mogen verwelkomen in de wereld. We houden nu al van je!” Het stel heeft al een zoontje, Luke.

Donald Trump heeft nu vier kleindochters en zes kleinzoons. Zijn dochter Ivanka heeft een dochter Arabelle (7) en twee zoons Joseph (5) en Theodore (3). Zijn oudste zoon Donald Trump jr. is vader van drie jongens en twee meiden met zijn ex-vrouw Vanessa Trump. Of de president zijn tiende kleinkind al ontmoet heeft, is onduidelijk.