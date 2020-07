Charlize Theron: overdragen Mad Max-rol is bittere pil

Regisseur George Miller werkt aan een film rond de jonge jaren van Furiosa, de rol die Charlize speelde in de film uit 2015. In een interview met The New York Times vertelde hij vorige maand dat hij bezig is met de casting en op zoek is naar een twintiger om Furiosa te spelen, wat betekent dat Theron (44) de rol door een ander ingevuld ziet worden.

„Het is een bittere pil”, aldus de actrice. „Luister, ik respecteer George volledig, zeker na Fury Road. Hij is meesterlijk, en ik wens hem het allerbeste. Maar het is zeker een beetje hartverscheurend. Ik hou zo van dat personage, en ik ben dankbaar dat ik onderdeel was van haar creatie. Ze is iemand aan wie ik altijd ben blijven denken.”

Toch kijkt de actrice wel uit naar de prequel. „Ik zie graag meer van haar verhaal. En als George vindt dat dit is hoe hij het moet aanpakken, dan vertrouw ik hem daar helemaal in.”